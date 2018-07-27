27.07.2018 11:02

Сводничество по-харьковски: привела подругу в сауну на рандеву, а оказалась в полиции

37-летнюю харьковчанку правоохранители разоблачили в сводничестве.



// Нацполиция

Как становило следствие, женщина, зная о бедственном материальном положении своей знакомой, предложила ей предоставить мужчине сексуальные услуги за деньги. Она договорилась с ранее незнакомым мужчиной о встрече и предложила ему провести время в сауне с ее подругой.

За предоставление сексуальных услуг мужчина должен был заплатить 1000 гривен, по 500 гривен каждой девушке.

По данному факту следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч.1ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.