Главная Новости Криминал и происшествия Сводничество по-харьковски: привела подругу в сауну на рандеву, а оказалась в полиции
27.07.2018  11:02   

Сводничество по-харьковски: привела подругу в сауну на рандеву, а оказалась в полиции

37-летнюю харьковчанку правоохранители разоблачили в сводничестве.


// Нацполиция

Как становило следствие, женщина, зная о бедственном материальном положении своей знакомой, предложила ей предоставить мужчине сексуальные услуги за деньги. Она договорилась с ранее незнакомым мужчиной о встрече и предложила ему провести время в сауне с ее подругой.

За предоставление сексуальных услуг мужчина должен был заплатить 1000 гривен, по 500 гривен каждой девушке.

По данному факту следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч.1ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  проституция, сводничество, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.07 Криминал и происшествия Предприимчивая харьковчанка организовала подруге интимную встречу в сауне 30.05 Криминал и происшествия Двух харьковчанок везли в Камбоджу для оказания секс-услуг 04.05 Власть Азербайджанец организовывал туркам секс-туры выходного дня в Харьков
 
 

Видео

Адвокаты Геннадия Кернеса заявили о давлении активистов на суд Полтавы и попытку дискредитировать судью Антонова
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 