Сводничество по-харьковски: привела подругу в сауну на рандеву, а оказалась в полиции

37-летнюю харьковчанку правоохранители разоблачили в сводничестве.
Как становило следствие, женщина, зная о бедственном материальном положении своей знакомой, предложила ей предоставить мужчине сексуальные услуги за деньги. Она договорилась с ранее незнакомым мужчиной о встрече и предложила ему провести время в сауне с ее подругой.
За предоставление сексуальных услуг мужчина должен был заплатить 1000 гривен, по 500 гривен каждой девушке.
По данному факту следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч.1ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Экономия и расчетливость в финансовых делах помогут прожить этот день без потерь. Зато удачное время заняться учебой, обустройством дома, творчеством – все это сулит вам успех.
Ясная погода продержится немного, уже днем небо покроется облаками. В городе без существенных осадков, по области кратковременные дожди.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
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