В Харькове Opel не пропустил Mercedes и спровоцировал аварию

Сегодня днем на проспекте Независимости произошла авария с участием двух автомобилей.
В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Opel Astra» при выезде на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущество в движении автомобилю «Mercedes», который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.
Патрульные собрали материалы ДТП и составили на водителя авто «Opel Astra» протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение Правил дорожного движения, что привело к ДТП).
В дальнейшем собранные материалы будут переданы в суд.
Экономия и расчетливость в финансовых делах помогут прожить этот день без потерь. Зато удачное время заняться учебой, обустройством дома, творчеством – все это сулит вам успех.
Ясная погода продержится немного, уже днем небо покроется облаками. В городе без существенных осадков, по области кратковременные дожди.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
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