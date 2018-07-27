27.07.2018 12:45

В Харькове Opel не пропустил Mercedes и спровоцировал аварию

Сегодня днем на проспекте Независимости произошла авария с участием двух автомобилей.



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В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Opel Astra» при выезде на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущество в движении автомобилю «Mercedes», который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.

Патрульные собрали материалы ДТП и составили на водителя авто «Opel Astra» протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение Правил дорожного движения, что привело к ДТП).

В дальнейшем собранные материалы будут переданы в суд.