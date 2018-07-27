«Вторая попытка» провалилась, пьяный водитель снова поймали

26 июля около 22:00, патрульные получили сообщение о нарушении правил дорожного движения на ул. 12 апреля.
Оперативно прибыв по указанному адресу, патрульные обнаружили автомобиль марки «Москвич 2140», который заехал на детскую площадку. У автомобиля находился мужчина, который сообщил патрульным, что он владелец автомобиля, но за рулем находилась другой человек, который куда-то ушел, также был с признаками алкогольного опьянения.
Патрульные попросили владельца убрать автомобиль, на что мужчина согласился, найдя трезвого водителя.
Через некоторое время правоохранители увидели тот самый автомобиль, который двигался с нарушением правил дорожного движения, а именно с неосвещенным номерным знаком в темное время суток. Патрульные остановили автомобиль, за рулем находился тот самый владелец с явными признаками алкогольного опьянения.
В присутствии двух свидетелей водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
Также водитель не имел полиса обязательного страхования наземных транспортных средств.
На водителя правоохранители составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП и вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 КУоАП.
Автомобиль был передан под расписку трезвому водителю.
Экономия и расчетливость в финансовых делах помогут прожить этот день без потерь. Зато удачное время заняться учебой, обустройством дома, творчеством – все это сулит вам успех.
Ясная погода продержится немного, уже днем небо покроется облаками. В городе без существенных осадков, по области кратковременные дожди.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
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