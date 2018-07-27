27.07.2018 14:42

«Вторая попытка» провалилась, пьяный водитель снова поймали

26 июля около 22:00, патрульные получили сообщение о нарушении правил дорожного движения на ул. 12 апреля.



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Оперативно прибыв по указанному адресу, патрульные обнаружили автомобиль марки «Москвич 2140», который заехал на детскую площадку. У автомобиля находился мужчина, который сообщил патрульным, что он владелец автомобиля, но за рулем находилась другой человек, который куда-то ушел, также был с признаками алкогольного опьянения.

Патрульные попросили владельца убрать автомобиль, на что мужчина согласился, найдя трезвого водителя.

Через некоторое время правоохранители увидели тот самый автомобиль, который двигался с нарушением правил дорожного движения, а именно с неосвещенным номерным знаком в темное время суток. Патрульные остановили автомобиль, за рулем находился тот самый владелец с явными признаками алкогольного опьянения.

В присутствии двух свидетелей водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Также водитель не имел полиса обязательного страхования наземных транспортных средств.

На водителя правоохранители составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП и вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 КУоАП.

Автомобиль был передан под расписку трезвому водителю.