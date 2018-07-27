27.07.2018 15:43

Двое ранее судимых мужчин до смерти забили жителя Волчанского района (ФОТО)

За совершение умышленного убийства сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области и Волчанского ОП задержали 29-летнего жителя пгт. Старый Салтов и 32-летнего харьковчанина.



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24 июля в полицию поступило сообщение о том, что у заправки, расположенной в пгт. Старый Салтов, на расстоянии 50 метров от проезжей части обнаружено тело 47-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. На теле мужчины были ранения и ушибы.

Работники разоблачили в совершении преступления двух безработных, ранее судимых мужчин. Ими оказались 29-летний житель поселка и 32-летний харьковчанин. Как выяснилось, они в состоянии алкогольного опьянения ночью ехали на мопеде. На перекрестке 29-летний парень увидел односельчанина. Он подошел к нему и начал бить. Впоследствии к действиям злоумышленника присоединился его знакомый. 32-летний харьковчанин также начал бить потерпевшего. Затем мужчины оттащили избитого мужчину в лесопосадку, где продолжили наносить удары руками и ногами по голове. После чего скрылись.

Следователем Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Работники полиции задержали мужчин в порядке статьи 208 Процессуального Уголовного кодекса Украины. Они находятся в изоляторе временного содержания. Извещены о подозрении в совершении преступления.