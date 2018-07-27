На ХТЗ два автомобиля не поделили Московский проспект

Авария произошла около половины четвертого дня 27 июля на пр. Московском, 252.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-32115, выполняя поворот налево, не предоставил преимущества в движении автомобилю Kia и совершил с ним столкновение.
В результате происшествия никто не пострадал.
На водителя автомобиля ВАЗ-32115 патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Вину подителя определит суд.
Экономия и расчетливость в финансовых делах помогут прожить этот день без потерь. Зато удачное время заняться учебой, обустройством дома, творчеством – все это сулит вам успех.
Ясная погода продержится немного, уже днем небо покроется облаками. В городе без существенных осадков, по области кратковременные дожди.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
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