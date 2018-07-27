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27.07.2018  15:59   

На ХТЗ два автомобиля не поделили Московский проспект

Авария произошла около половины четвертого дня 27 июля на пр. Московском, 252.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-32115, выполняя поворот налево, не предоставил преимущества в движении автомобилю Kia и совершил с ним столкновение.

В результате происшествия никто не пострадал.

На водителя автомобиля ВАЗ-32115 патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Вину подителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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