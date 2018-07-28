Мошенники в сговоре с нотариусом отбирали у одиноких харьковских пенсионеров квартиры

Членов преступной группы разоблачили детективы Следственного управления ГУНП в Харьковской области. В ходе проведения санкционированных обысков полицейскими обнаружены и изъяты вещественные доказательства незаконной деятельности.

Установлено, что организатором группы является 46-летняя ранее не судимая харьковчанка. Женщине уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводятся необходимые следственные розыскные мероприятия по привлечению к уголовной ответственности других участников группы и избрании в отношении них меры пресечения.

За совершенные преступления правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.