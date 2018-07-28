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28.07.2018  11:32   

Мошенники в сговоре с нотариусом отбирали у одиноких харьковских пенсионеров квартиры

Преступная группа действовала в Харькове последние два года. На счету преступников не менее 6 квартир, владельцев которых они обманули.


// Нацполиция
Злоумышленники подыскивали владельцев квартир среди одиноких пожилых людей или тех, что злоупотребляли алкогольными напитками. Затем путем обмана и используя возможности привлеченного к преступной группе нотариуса, они подделывали договоры купли-продажи или доверенности на право распоряжения недвижимостью с последующей ее реализацией.

Членов преступной группы разоблачили детективы Следственного управления ГУНП в Харьковской области. В ходе проведения санкционированных обысков полицейскими обнаружены и изъяты вещественные доказательства незаконной деятельности.

Установлено, что организатором группы является 46-летняя ранее не  судимая харьковчанка. Женщине уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводятся необходимые следственные розыскные мероприятия по привлечению к уголовной ответственности других участников группы и избрании в отношении них меры пресечения.

За совершенные преступления правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  мошенничество, полиция, харьков
 
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