Автобус с пассажирами перевернулся под Харьковом (ФОТО)

В автобусе находились 22 пассажира и водитель. В результате аварии пострадавших нет.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 июля в 12:40.
По предварительным данным, автобус двигался на автодороге Чугуев-Меловое в сторону Харькова. В транспортном средстве лопнула рулевая тяга, вследствие чего он перевернулся в кювет.
Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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