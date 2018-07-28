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28.07.2018  10:50   

Автобус с пассажирами перевернулся под Харьковом (ФОТО)

В автобусе находились 22 пассажира и водитель. В результате аварии пострадавших нет.


// Нацполиция

Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 июля в 12:40.

По предварительным данным, автобус двигался на автодороге Чугуев-Меловое в сторону Харькова. В транспортном средстве лопнула рулевая тяга, вследствие чего он перевернулся в кювет.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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