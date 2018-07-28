В домашнем бассейне утонули две девочки

Против отца возбуждено уголовное дело.
Информация о происшествии в селе Сеньково поступила в Купянский отдел полиции 27 июля около 19:00.
Работники полиции установили, что 30-летний отец во двое дома гулял с дочерьми 2-х и 3- лет. На некоторое время мужчина зашел ждом, оставив детей без присмотра.. Когда он вернулся, то обнаружил девочек в бассейне в бессознательном состоянии. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть детей.
Известно, что семья погибших характеризуется положительно, на учете полиции не состоит.
По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.
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