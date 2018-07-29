29.07.2018 10:32

Утром на Салтовке сгорел припаркованный у дома автомобиль

28 июля в 6:46 в Службу спасения сообщили, что у дома №159/84 по Салтовскому шоссе горит автомобиль «Opel Omega».



// ГСЧС

На тушение выезжало подразделение 18-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне.

На месте пожарные установили, что горит моторный отсек и частично салон легковушки «Opel Omega» 1987 года выпуска. Площадь пожара составила около 1 кв.м.

Спасатели быстро потушили пожар, не дав пламени распространиться на припаркованные рядом автомобили.

Окончательная ликвидация пожара состоялась в 7:08.

Причина возникновения пожара устанавливается.