На Белгородском шоссе – ДТП с пострадавшими (ФОТО)

Столкновение произошло около семи часов вечера 28 июля.
Участники аварии - автомобили Opel Vectra и ВАЗ 2105, сообщили в патрульной полиции.
По предварительной информации, в больницу госпитализировали водителя и пассажира автомобиля ВАЗ 2105.
Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.
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