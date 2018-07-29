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29.07.2018  10:55   

На Белгородском шоссе – ДТП с пострадавшими (ФОТО)

Столкновение произошло около семи часов вечера 28 июля.


// Патрульная полиция

Участники аварии - автомобили Opel Vectra и ВАЗ 2105, сообщили в патрульной полиции.

По предварительной информации, в больницу госпитализировали водителя и пассажира автомобиля ВАЗ 2105.

Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

Тэги:  дтп, харьков
 
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