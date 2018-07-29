На проспекте Льва Ландау сбили пешехода

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Гороскоп по знакам Зодиака на 29 июля Звезды категорически против рискованных экспериментов. Зато соблюдая устоявшиеся правила вы придете к успеху кратчайшей дорогой.

Прогноз погоды в Харькове на выходные Последние выходные июля будут очень жаркими. Осадки синоптики обещают исключительно в темное время суток.