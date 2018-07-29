Главная Новости Криминал и происшествия На проспекте Льва Ландау сбили пешехода
29.07.2018  11:14   

На проспекте Льва Ландау сбили пешехода

Наезд произошел 18 июля около 23:50.


// Facebook

По предварительной информации, автомобиль "Сitroen" совершил наезд на мужчину.

В результате ДТП пешехода госпитализировали в больницу.

Для установления обстоятельств ДТП на место вызвали следственно-оперативную группу.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.07 Криминал и происшествия На Белгородском шоссе – ДТП с пострадавшими (ФОТО) 28.07 Криминал и происшествия Автобус с пассажирами перевернулся под Харьковом (ФОТО) 27.07 Криминал и происшествия На ХТЗ два автомобиля не поделили Московский проспект
 
 

Видео

О роли мэров в выборах, обвинениях прокуратуры и благоустройстве Харькова. Геннадий Кернес дал интервью изданию "Фокус"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 