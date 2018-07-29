На проспекте Льва Ландау сбили пешехода

Наезд произошел 18 июля около 23:50.
По предварительной информации, автомобиль "Сitroen" совершил наезд на мужчину.
В результате ДТП пешехода госпитализировали в больницу.
Для установления обстоятельств ДТП на место вызвали следственно-оперативную группу.
Звезды категорически против рискованных экспериментов. Зато соблюдая устоявшиеся правила вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
Последние выходные июля будут очень жаркими. Осадки синоптики обещают исключительно в темное время суток.
Ежегодно в последнее воскресенье июля, в Украине отмечают День работников торговли.
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