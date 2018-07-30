30.07.2018 10:35

7 пожаров в экосистемах потушили спасатели в течение суток

За прошедшие сутки подразделения Службы спасения совершили 7 выездов на тушение сухой травы, хвойной подстилки камыша и мусора.



// ГСЧС

Суммарная площадь горения составила около 1 га. 3 пожара возникло в районах области и 4 в пределах Харькова. Все они были ликвидированы оперативно и с минимальными последствиями, пострадавших нет.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях. Ведь чаще всего, пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности. Масштабные возгорания могут иметь негативные последствия, как для окружающей среды, так и для людей: вызвать пожара жилых зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесных насаждений.

Помните, что только высокая культура обращения с огнем, соблюдение правил пожарной безопасности избавит вас от беды и страдания, которые приносят пожары. Будьте бдительны и в случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону Службы спасения «101».