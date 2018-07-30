В Харькове Audi сбила велосипедиста

В результате ДТП в больницу госпитализировали вeлосипeдиста.
30 июля 2018, около 8:00 30 минут на пр. Героев Сталинграда, 1 произошло ДТП с участием автомобиля «Audi A-4» и вeлосипeдиста.
В результате ДТП в больницу госпитализировали вeлосипeдиста.
Для оформлeния события на место ДТП была вызвана следственно-опeративная группа.
Ожидается удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что важные встречи и разговоры по душам стоит проводить именно сегодня.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
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