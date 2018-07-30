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30.07.2018  11:05   

В Харькове Audi сбила велосипедиста

В результате ДТП в больницу госпитализировали вeлосипeдиста.


// Полиция

30 июля 2018, около 8:00 30 минут на пр. Героев Сталинграда, 1 произошло ДТП с участием автомобиля «Audi A-4» и вeлосипeдиста.

В результате ДТП в больницу госпитализировали вeлосипeдиста.

Для оформлeния события на место ДТП была вызвана следственно-опeративная группа.

Источник:   Патрульная Полиция
 Тэги:  велосипед, дтп, харьков
 
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