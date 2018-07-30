На прошлой неделе подразделения ГСЧС Украины 193 раза привлекались к ликвидации пожаров и чрезвычайных событий

В результате пожаров погибли 2 человека. На водных объектах области обнаружены тела 3 погибших.
На прошлой неделе, с 23 по 30 июля подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.
В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 193 раза выезжали по сигналу тревога. Из них 62 выезда на ликвидацию пожаров и возгораний, 40 выездов для помощи населению и ДТП, на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны - 10 выездов, дежурства - 1 выезд, 80 - другие выезды.
Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 10 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны, всего было обнаружено и обезврежено 83 взрывоопасных предмета, среди которых: 77 артснарядов и 6 минометных мин.
Уважаемые жители Харькова и области! Помните: только строгое соблюдение требований правил безопасности жизнедеятельности поможет вам избежать беды! Будьте ответственными - ответственность спасает жизнь!
Ожидается удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что важные встречи и разговоры по душам стоит проводить именно сегодня.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
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