30.07.2018 11:30

На прошлой неделе подразделения ГСЧС Украины 193 раза привлекались к ликвидации пожаров и чрезвычайных событий

В результате пожаров погибли 2 человека. На водных объектах области обнаружены тела 3 погибших.



// www.rbc.ua

На прошлой неделе, с 23 по 30 июля подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.

В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 193 раза выезжали по сигналу тревога. Из них 62 выезда на ликвидацию пожаров и возгораний, 40 выездов для помощи населению и ДТП, на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны - 10 выездов, дежурства - 1 выезд, 80 - другие выезды.

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 10 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны, всего было обнаружено и обезврежено 83 взрывоопасных предмета, среди которых: 77 артснарядов и 6 минометных мин.

Уважаемые жители Харькова и области! Помните: только строгое соблюдение требований правил безопасности жизнедеятельности поможет вам избежать беды! Будьте ответственными - ответственность спасает жизнь!