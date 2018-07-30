На Харьковщине в результате ДТП погиб человек

Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 июля в городе Изюм.
По предварительным данным, микроавтобус «Ford» под управлением 24-летнего харьковчанина совершил наезд на водителя скутера. От полученных травм 58-летний мужчина погиб на месте.
Информация об аварии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Изюмского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Причины ДТП устанавливаются.
Ожидается удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что важные встречи и разговоры по душам стоит проводить именно сегодня.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
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