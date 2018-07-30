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30.07.2018  13:16   

На Харьковщине в результате ДТП погиб человек

Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 июля в городе Изюм.


// Полиция

По предварительным данным, микроавтобус «Ford» под управлением 24-летнего харьковчанина совершил наезд на водителя скутера. От полученных травм 58-летний мужчина погиб на месте.

Информация об аварии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Изюмского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Причины ДТП устанавливаются.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  дтп, пешеход, харьков
 
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