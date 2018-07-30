30.07.2018 14:18

На Харьковщине полицейские разоблачили телефонного мошенника

44-летний житель Днепропетровской области обманул 5 жительниц поселка Новая Водолага. Своими действиями мужчина нанес материальный ущерб на общую сумму в 30 000 гривен.



// Полиция

С начала года в Нововодолажский отдел полиции поступали заявления жительниц райцентра. Женщины рассказывали, что им звонил неизвестный мужчина и предоставлял ложные сведения о их близких. Во время разговора злоумышленник представлялся работником полиции и рассказывал пострадавшим о том, что их родственник якобы попал в полицию за совершение преступления и для «решения вопроса» необходима определенная сумма денег. Некоторым из своих жертв мужчина сообщал о том, что их родственник совершил ДТП, в результате которого пострадал человек, который нуждается в медицинской помощи. Испуганные женщины отдавали денежные средства, из них требовали.

В результате проведения кропотливой работы работники полиции установили личность злоумышленника, причастного к совершению преступления. Им оказался 44-летний неоднократно судимый житель Днепропетровской области.

Во время досудебного расследования установлено, что вор действовал по предварительному сговору с лицом, в настоящее время устанавливается. Соучастник преступления совершал звонки на городские номера телефонов жительниц Новой Водолаге в поисках доверчивой жертвы. 44-летний подозреваемый приезжал по указанному адресу и получал денежные средства от потерпевших.

Следователем отделением открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

В настоящее время 44-летнему злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Работниками устанавливается личность и местонахождение его подельника.

Досудебное расследование продолжается.