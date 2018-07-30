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30.07.2018  11:03   

Информация о заминировании метрополитена в Харькове не подтвердилась

Всего эксперты осмотрели 4625 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 291 гражданина. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.


// www.rbc.ua

Информация о заминировании метрополитена поступила в Киевский отдел полиции 29 июля около 20:00.

Для проверки сообщений на места происшествий выезжали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Полицейские провели тщательный осмотр станций метрополитена «Героев труда», «Студенческая», «Академика Павлова» и прилегающей территории. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Движение электропоездов метрополитена не прекращалось.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  метро, мина, харьков, полиция
 
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