30.07.2018 11:03

Информация о заминировании метрополитена в Харькове не подтвердилась

Всего эксперты осмотрели 4625 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 291 гражданина. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.



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Информация о заминировании метрополитена поступила в Киевский отдел полиции 29 июля около 20:00.

Для проверки сообщений на места происшествий выезжали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Полицейские провели тщательный осмотр станций метрополитена «Героев труда», «Студенческая», «Академика Павлова» и прилегающей территории. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Движение электропоездов метрополитена не прекращалось.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.