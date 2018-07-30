Информация о заминировании метрополитена в Харькове не подтвердилась

Всего эксперты осмотрели 4625 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 291 гражданина. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.
Информация о заминировании метрополитена поступила в Киевский отдел полиции 29 июля около 20:00.
Для проверки сообщений на места происшествий выезжали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.
Полицейские провели тщательный осмотр станций метрополитена «Героев труда», «Студенческая», «Академика Павлова» и прилегающей территории. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Движение электропоездов метрополитена не прекращалось.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Ожидается удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что важные встречи и разговоры по душам стоит проводить именно сегодня.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
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