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30.07.2018  15:58   

Возле Конного рынка Mercedes врезался в столб (ФОТО)

Авария произошла 30 июля около 13:30 на площади Защитников Украины, 1-в


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes Sprinter не справился с управлением и совершил наезд на столб.

В результате происшествия никто не пострадал.

На водителя автомобиля "Mercedes" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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