Возле Конного рынка Mercedes врезался в столб (ФОТО)

Авария произошла 30 июля около 13:30 на площади Защитников Украины, 1-в
По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes Sprinter не справился с управлением и совершил наезд на столб.
В результате происшествия никто не пострадал.
На водителя автомобиля "Mercedes" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Ожидается удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что важные встречи и разговоры по душам стоит проводить именно сегодня.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
влажн.:
давл.:
ветер: