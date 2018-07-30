Главная Новости Криминал и происшествия Пожар на Алексеевке: жильцов верхних этажей спасали из дымовой ловушки (ВИДЕО, ФОТО)
30.07.2018  16:29   

Пожар на Алексеевке: жильцов верхних этажей спасали из дымовой ловушки (ВИДЕО, ФОТО)

Во время тушения пожара в 12-этажном жилом доме спасатели эвакуировали 10 человек, из них 3 ребенка.


// ГСЧС

Пожар начался после полудня понедельника, 30 июля.

На вызов к 12-этажному жилому дому по проспекту Людвига Свободы, 39 выезжали подразделения ГСНС в составе 3 отделений на автоцистернах и 2 отделения на автолестницы.

На месте разведка показала, что огнем охвачены домашние вещи на балконе и в комнате квартиры на 9-м этаже. Площадь пожара составляла около 10 кв.м.

Дым от пожара начал распространяться по лестничной клетке на верхние этажи. Некоторые жильцы дома нуждались в помощи. Всего личным составом подразделений ДСНС были эвакуированы 10 человек, из них 3 детей. Погибших и пострадавших не было.

В 12:39 пожар был локализован, а уже в 13:03 полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.

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Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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