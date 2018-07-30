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30.07.2018  17:30   

На ХТЗ 13-летнюю девочку ранили в спину

Пострадавшую доставили ​​в Харьковскую областную детскую клиническую больницу с раной грудной клетки.


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27 июля около 22:00 в Индустриальный отдел полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Архитектора Алешина неизвестный мужчина нанес неустановленным предметом легкие телесные повреждения ребенку.

В результате происшествия девочка получила колотую рану грудной клетки в области спины и была госпитализирована в больницу.

В настоящее время полицейские принимают меры по установлению личности и местонахождению злоумышленника.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Наказание согласно санкции статьи предусматривает штраф или общественные работы, или исправительные работы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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