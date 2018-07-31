Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке «Газель» основательно впечатала Mitsubishi в столб (ФОТО)
31.07.2018  10:10   

На Салтовке «Газель» основательно впечатала Mitsubishi в столб (ФОТО)

Пассажирку легковушки забрала скорая.


// Патрульная полиция

Авария произошла около 5.40 утра 31 июля в районе дома 2119 по Салтовскому шоссе.

Участниками происшествия стали автомобили Mitsubishi Lanser и «Газель».

В результате ДТП в больницу госпитализировали пассажирку автомобиля "Mitsubishi".

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия установим следствие.

Тэги:  дтп, харьков
 
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