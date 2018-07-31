На Салтовке «Газель» основательно впечатала Mitsubishi в столб (ФОТО)

Пассажирку легковушки забрала скорая.
Авария произошла около 5.40 утра 31 июля в районе дома 2119 по Салтовскому шоссе.
Участниками происшествия стали автомобили Mitsubishi Lanser и «Газель».
В результате ДТП в больницу госпитализировали пассажирку автомобиля "Mitsubishi".
Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия установим следствие.
Сегодня звезды во главу угла ставят такие качества, как четкость, конкретность и прагматизм. Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите.
Второй летний месяц заканчивается жаркой, солнечной погодой, без осадков.
Всемирный день рейнджера, или День паркового рейнджера, отмечаемый ежегодно 31 июля, учрежден в 2007 году.
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