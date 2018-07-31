Главная Новости Криминал и происшествия На пешеходном переходе в центре Харькова сбили женщину
31.07.2018  10:33   

На пешеходном переходе в центре Харькова сбили женщину

Авария произошла напротив «Макдональдса» на Пушкинской.


// Патрульная полиция

Как сообщили вы патрльной пролиции, 30 июля около 15:20 на ул. Пушкинской водитель автомобиля "Subaru Legacy" совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП бригада скорой мeдичнои помощи госпитализировала пострадавшую женшину в больницу.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Тэги:  дтп, харьков
 
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