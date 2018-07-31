На пешеходном переходе в центре Харькова сбили женщину

Авария произошла напротив «Макдональдса» на Пушкинской.
Как сообщили вы патрльной пролиции, 30 июля около 15:20 на ул. Пушкинской водитель автомобиля "Subaru Legacy" совершил наезд на пешехода.
В результате ДТП бригада скорой мeдичнои помощи госпитализировала пострадавшую женшину в больницу.
Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
Сегодня звезды во главу угла ставят такие качества, как четкость, конкретность и прагматизм. Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите.
Второй летний месяц заканчивается жаркой, солнечной погодой, без осадков.
Всемирный день рейнджера, или День паркового рейнджера, отмечаемый ежегодно 31 июля, учрежден в 2007 году.
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