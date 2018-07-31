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31.07.2018  13:44   

На Харьковщине пиротехники обезвредили 7 устаревших взрывоопасных предметов

Всего было разминировано 7 боеприпасов, из которых 5 артснарядов разного калибра и 2 минометные мины 82 и 152 мм.


// genichane.com.ua

30 июля пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области проводила мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в Волчанском и Змиевском районах области.

Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках путем подрыва.

Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проводили разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:

- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;

- обнаружив их, оградить место находки и безотлагательно позвонить в ГСЧС по номеру «101».

Источник:   ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  снаряд, гсчс, харьков
 
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