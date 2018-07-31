31.07.2018 12:52

В Лозовой нашли убитого военнослужащего

Полицейские Харьковщины устанавливают обстоятельства гибели военнослужащего.



// Нацполиция

30 июля в полицию сообщили об обнаружении трупа 23-летнего мужчины с телесными повреждениями на территории воинской части в городе Лозовая.



Тело погибшего находилось в канализационном коллекторе на территории военной части, сообщили в Нацполиции.



Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Погибший – контрактника, который проходил службу в батальоне "Донбасс Украина". Мужчина исчез еще в четверг, 26 июля. «Горло перерезано», - говорит бывший боец этого батальона, передает «Обозреватель».



Погибшему было 23 года. Из одежды на мужчине были только военные штаны, пишет Depo.Харкив со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. На теле погибшего обнаружены две раны на шее, ушибы грудной клетки, признаки разложения мягких частей тела.