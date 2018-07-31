31.07.2018 16:00

Два смертельных ДТП произошли под Харьковом за сутки

В результате аварий 30 июля погибли два человека.



// Нацполиция

Так, около 15:00 на автодороге вблизи села Песковатое Сахновщинского района водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и въехал в дерево. От полученных травм 67-летний мужчина погиб на месте.



Около 22:30 в городе Красноград водитель автомобиля «Daewoo» допустил наезд на мужчину возрастом около 30 лет. В результате аварии пострадавший был доставлен в местную больницу, однако от полученных травм скончался. В настоящее время полицейские устанавливают личность погибшего и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.



Факты событий внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений решается вопрос об их квалификации по Уголовному кодексу Украины. Работники полиции выясняют все обстоятельства аварий.



Всего же за сутки в Харькове и области произошло 55 дорожно-транспортных происшествий, сообщили в Нацполиции.