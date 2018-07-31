Два смертельных ДТП произошли под Харьковом за сутки

В результате аварий 30 июля погибли два человека.
Так, около 15:00 на автодороге вблизи села Песковатое Сахновщинского района водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и въехал в дерево. От полученных травм 67-летний мужчина погиб на месте.
Около 22:30 в городе Красноград водитель автомобиля «Daewoo» допустил наезд на мужчину возрастом около 30 лет. В результате аварии пострадавший был доставлен в местную больницу, однако от полученных травм скончался. В настоящее время полицейские устанавливают личность погибшего и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Факты событий внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений решается вопрос об их квалификации по Уголовному кодексу Украины. Работники полиции выясняют все обстоятельства аварий.
Всего же за сутки в Харькове и области произошло 55 дорожно-транспортных происшествий, сообщили в Нацполиции.
Сегодня звезды во главу угла ставят такие качества, как четкость, конкретность и прагматизм. Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите.
Второй летний месяц заканчивается жаркой, солнечной погодой, без осадков.
Всемирный день рейнджера, или День паркового рейнджера, отмечаемый ежегодно 31 июля, учрежден в 2007 году.
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