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31.07.2018  16:00   

Два смертельных ДТП произошли под Харьковом за сутки

В результате аварий 30 июля погибли два человека.


// Нацполиция

Так, около 15:00 на автодороге вблизи села Песковатое Сахновщинского района водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и въехал в дерево. От полученных травм 67-летний мужчина погиб на месте.

Около 22:30 в городе Красноград водитель автомобиля «Daewoo» допустил наезд на мужчину возрастом около 30 лет. В результате аварии пострадавший был доставлен в местную больницу, однако от полученных травм скончался. В настоящее время полицейские устанавливают личность погибшего и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Факты событий внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений решается вопрос об их квалификации по Уголовному кодексу Украины. Работники полиции выясняют все обстоятельства аварий.

Всего же за сутки в Харькове и области произошло 55 дорожно-транспортных происшествий, сообщили в Нацполиции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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