Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове попал под машину 10-летний мальчик: ребенок умер в скорой (ФОТО)
31.07.2018  16:58   

В Харькове попал под машину 10-летний мальчик: ребенок умер в скорой (ФОТО)

Наезд произошел 31 июля около 14:45 на Московском проспекте в Немышлянском районе Харькова.


// Нацполиция

Как установили следователи, мальчик перебегал дорогу в неустановленном месте и попал под колёса автомобиля ВАЗ-21111 под управлением 50-летней женщины.

Подросток получил тяжелые травмы, от которых скончался в карете скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр, опрашиваются свидетели.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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