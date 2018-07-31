В Харькове попал под машину 10-летний мальчик: ребенок умер в скорой (ФОТО)

Наезд произошел 31 июля около 14:45 на Московском проспекте в Немышлянском районе Харькова.
Как установили следователи, мальчик перебегал дорогу в неустановленном месте и попал под колёса автомобиля ВАЗ-21111 под управлением 50-летней женщины.
Подросток получил тяжелые травмы, от которых скончался в карете скорой медицинской помощи.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр, опрашиваются свидетели.
Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Сегодня звезды во главу угла ставят такие качества, как четкость, конкретность и прагматизм. Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите.
Второй летний месяц заканчивается жаркой, солнечной погодой, без осадков.
Всемирный день рейнджера, или День паркового рейнджера, отмечаемый ежегодно 31 июля, учрежден в 2007 году.
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