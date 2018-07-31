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31.07.2018  18:54   

Четырехлетний ребенок после прогулки попал в реанимацию с отравлением

Полицейские устанавливают обстоятельства отравления малолетней девочки


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Сообщение об отравлении ребенка поступило в местную полицию 29 июля около 22:50.

Предварительно установлено, что девочка вместе с родителями была на прогулке. Когда семья пришла домой, дочь пожаловалась на боли в животе и головные боли, после чего ей стало плохо.

В тяжелом состоянии она была доставлена ​​в реанимационное отделение Первомайской районной больницы. Врачи поставили ребенку диагноз «острый гастроэнтерит».

Сейчас 4-летний ребенок находится в больнице. Состояние ее здоровья медики оценивают как средней тяжести.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  отравление, ребенок, полиция, харьков
 
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