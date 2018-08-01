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01.08.2018  11:31   

За убийство контрактника в Лозовой задержаны его сослуживцы

Двое военнослужащих – 28-ми и 25-ти лет, задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им уже сообщено о подозрении в совершении преступления.


// Нацполиция

Напомним, 30 июля на территории воинской части в городе Лозовая обнаружили труп военнослужащего с телесными повреждениями. Погибшим оказался 23-летний уроженец Киевской области, который проходил службу по контракту в батальоне специального назначения.

Следствие установило, что 25 июля около 23:00 между тремя военнослужащими произошел конфликт на территории военной части. Во время выяснения отношений мужчины начали наносить 23-летнему парню удары руками и ногами в область головы и туловища. Когда коллега по службе упал, злоумышленники задушили его и бросили тело в канализационный коллектор.

31 июля лица, причастные к совершению тяжкого преступления, были задержаны работниками Лозовского отдела полиции. Они признались в содеянном.

Следователями Лозовского отдела полиции открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 «умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, полиция, харьков
 
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