Под Алексеевским мостом сгорела дача

Пожар произошел в садовом обществе «Дружба коллективов» на проспекте Науки, 65А.
31 июля в 11:30 спасателям сообщили о пожаре в дачном доме. На тушение выезжали два отделения службы спасения на автоцистернах.
На месте пожарные увидели, что горят деревянные конструкции дачного дома на площади около 30 кв.м.
В 11:45 пожар был локализован, и в 12:27 полностью ликвидирован. Жругие посройки не пострадали. Жертв и пострадавших нет.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать важные решения или делать крупные покупки – действовать себе во вред.
Облака уже с утра займут свое место небе, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.
По тому, насколько «мокрым» выдается первый день августа, судили о приближающейся осени.
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