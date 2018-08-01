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01.08.2018  11:57   

Под Алексеевским мостом сгорела дача

Пожар произошел в садовом обществе «Дружба коллективов» на проспекте Науки, 65А.


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31 июля в 11:30 спасателям сообщили о пожаре в дачном доме. На тушение выезжали два отделения службы спасения на автоцистернах.

На месте пожарные увидели, что горят деревянные конструкции дачного дома на площади около 30 кв.м.

В 11:45 пожар был локализован, и в 12:27 полностью ликвидирован. Жругие посройки не пострадали. Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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