Главная Новости Криминал и происшествия Грузовик с грузом российского табака задержали харьковские пограничники (ФОТО)
01.08.2018  12:31   

Грузовик с грузом российского табака задержали харьковские пограничники (ФОТО)

Из России ввезли 424 килограмма контрабандного груза на сумму около 170 тысяч гривен.


// Госпогранслужба

КамАЗ без номерных знаков, проехавший несколько сотен метров в направлении от российского населенного пункта Марьино до  украинского Зыбино, задержали пограничники отдела «Волчанск». .

За рулем грузовика находился 50-летний гражданин Украины. В кузове он перевозил табак для изготовления сигарет общим весом 424 килограмма. По предварительной оценке, общая стоимость табака составляет около 170 000 гривен.

Контрабандист привлечен к административной ответственности по статьям 202 и части 1 204-1 кодекса Украины об административном правонарушении. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Товар изъят в установленном порядке и передан представителям фискальной службы.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков, табак
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.07 Криминал и происшествия Местный коллекционер пытался незаконно продать старинные иконы в Россию 04.07 Криминал и происшествия Контрабанду на полтора миллиона задержали ночью у государственной границы 02.07 Криминал и происшествия Харьковскую границу пытаются пересечь водители со спецсредствами
 
 

Видео

На Московском проспекте заменят наиболее востребованные трамвайные переезды
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 