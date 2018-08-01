Грузовик с грузом российского табака задержали харьковские пограничники (ФОТО)

Из России ввезли 424 килограмма контрабандного груза на сумму около 170 тысяч гривен.
КамАЗ без номерных знаков, проехавший несколько сотен метров в направлении от российского населенного пункта Марьино до украинского Зыбино, задержали пограничники отдела «Волчанск». .
За рулем грузовика находился 50-летний гражданин Украины. В кузове он перевозил табак для изготовления сигарет общим весом 424 килограмма. По предварительной оценке, общая стоимость табака составляет около 170 000 гривен.
Контрабандист привлечен к административной ответственности по статьям 202 и части 1 204-1 кодекса Украины об административном правонарушении. Его дальнейшую судьбу решит суд.
Товар изъят в установленном порядке и передан представителям фискальной службы.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать важные решения или делать крупные покупки – действовать себе во вред.
Облака уже с утра займут свое место небе, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.
По тому, насколько «мокрым» выдается первый день августа, судили о приближающейся осени.
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