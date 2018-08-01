Угнанный в Испании BMW нашли на Гоптовке

Автомобиль 2015 года выпуска находился в международном розыске.
Вчера через пункт пропуска «Гоптовка» в Россию намеревался выехать гражданин Украины на автомобиле «BMW».
Проверка по базе данных «Интеропола» показала, что автомобиль разыскивали правоохранительные органы Испании с июля текущего года.
Иномарку установленным порядком передали представителям Нацполиции. Также проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать важные решения или делать крупные покупки – действовать себе во вред.
Облака уже с утра займут свое место небе, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.
По тому, насколько «мокрым» выдается первый день августа, судили о приближающейся осени.
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давл.:
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