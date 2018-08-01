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01.08.2018  14:25   

Угнанный в Испании BMW нашли на Гоптовке

Автомобиль 2015 года выпуска находился в международном розыске.


// Госпогранслужба

Вчера через пункт пропуска «Гоптовка» в Россию намеревался выехать гражданин Украины на автомобиле «BMW».

Проверка по базе данных «Интеропола» показала, что автомобиль разыскивали правоохранительные органы Испании с июля текущего года.

Иномарку установленным порядком передали представителям Нацполиции. Также проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  угон, пограничники, гоптовка, харьков
 
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