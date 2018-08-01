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01.08.2018  13:39   

Неизвестные бросили гранату во двор фермера

Чрезвычайное происшествие произошло поздней ночью под Харьковом


narodna-pravda.ua
Неизвестные бросили гранату во двор фермера

Как сообщает NewsRoom, в Купянском районе Харьковской области неизвестные бросили гранату во двор дома, где проживает 70-летний директор фермерского хозяйства.

Об этом NewsRoom информировали собственные источники среди правоохранителей.

В полицию обратился житель села Гусинка и рассказал, что около 01:30 у него во дворе произошел взрыв.

В результате случившегося никто из жильцов не пострадал, но были повреждены окна дома.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и эксперты, которые изъяли фрагменты гранаты "Ф-1".

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося и личности преступников.

Источник:   NR
 Тэги:  взрыв, криминал, харьков, граната, ночь
 
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