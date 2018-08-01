01.08.2018 14:23

Мужчина попытался подкупить пограничников

Ради женщины гражданин Украины попытался дать взятку при пересечении границы на пункте пропуска Гоптовка



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Мужчина попытался подкупить пограничников



Как сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в пункте пропуска "Гоптовка" для выезда из Украины прибыли гражданин Украины и гражданка Кыргызстана 1976 и 1988 рождения соответственно.



Во время паспортного контроля пограничники выяснили, что женщина превысила срок пребывания на территории Украины.



С целью уклонения от административной ответственности и содействие в беспрепятственном пересечении границы человек предложил правоохранителям 1 тыс. грн в качестве взятки, но получил отказ и оказался в руках полиции.