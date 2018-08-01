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01.08.2018  14:57   

Полиция задержала наркосбытчика

На Харьковщине у наркодельца обнаружено 20 литров заготовленного зелья


Национальная полиция
Полиция задержала наркосбытчика

Работники районной полиции и Управления противодействия наркопреступности под процессуальным руководством Золочевского отдела Дергачевского местной прокуратуры Харьковской области задержали злоумышленника

Он пытался сбытьа 4 мл наркотика за 300 гривен. В ходе личного обыска у мужчины были обнаружены деньги, полученные за продажу наркотического вещества, 6 мл наркосредств и почти 1000 гривен.

Преступником оказался 33-летний житель поселка Березовка. Он делал по месту жительства и сбывал опий ацетилированный.

Во время санкционированного обыска квартиры правонарушителя полицейские обнаружили и изъяли 20 литров наркотической жидкости коричневого цвета, средства и вещества для изготовления наркотика.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и сообщения о подозрении, а также наложения ареста на имущество.

Источник:   https://hk.npu.gov.ua/news/narkozlochini/na-xarkivshhini-policziya-zatrimala-narkozbuvacha/
 Тэги:  наркотики, нароксбыт, харьков, задержан
 
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