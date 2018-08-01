На Салтовке столкнулись мопед и ГАЗ

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 1 августа Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать важные решения или делать крупные покупки – действовать себе во вред.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 1 августа Облака уже с утра займут свое место небе, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.