На Салтовке столкнулись мопед и ГАЗ

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.
Столкновение произошло около девяти часов утра 1 августа на перекрестке улиц Светлой и Валентиновскойю
Участниками происшествия стали автомобиль ГАЗ и мопед «Вайпер». Авария обошлась без жертв.
От оформления полицейскими ДТП водители отказались и составили европротокол.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать важные решения или делать крупные покупки – действовать себе во вред.
Облака уже с утра займут свое место небе, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.
По тому, насколько «мокрым» выдается первый день августа, судили о приближающейся осени.
влажн.:
давл.:
ветер: