Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке столкнулись мопед и ГАЗ
01.08.2018  16:01   

На Салтовке столкнулись мопед и ГАЗ

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.


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Столкновение произошло около девяти часов утра 1 августа на перекрестке улиц Светлой и Валентиновскойю

Участниками происшествия стали автомобиль ГАЗ и мопед «Вайпер». Авария обошлась без жертв.

От оформления полицейскими ДТП водители отказались и составили европротокол.

Тэги:  дтп, харьков
 
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