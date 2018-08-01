На пешеходном переходе в центре Харькова сбили 10-летнего ребенка

Авария произошла около двух часов дня 1 августа на улице Сумской, 88.
По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet Aveo совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
В результате ДТП ребенка госпитализировали в больницу.
Обстоятельства произошедшего выясняет следственно-оперативная группа.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать важные решения или делать крупные покупки – действовать себе во вред.
Облака уже с утра займут свое место небе, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.
По тому, насколько «мокрым» выдается первый день августа, судили о приближающейся осени.
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