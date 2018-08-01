Главная Новости Криминал и происшествия На пешеходном переходе в центре Харькова сбили 10-летнего ребенка
01.08.2018  16:03   

На пешеходном переходе в центре Харькова сбили 10-летнего ребенка

Авария произошла около двух часов дня 1 августа на улице Сумской, 88.


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По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet Aveo совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенка госпитализировали в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняет следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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