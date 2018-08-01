Центральную улицу Харькова на месяц закроют для транспорта

С 8:00 1 августа до 16:00 31 августа запрещено движение транспорта по улице Чернышевской, на участке от улицы Каразина до улицы Ярослава Мудрого.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением аварийно-восстановительных работ по замене участка трубопровода.
На этот период движение транспорта будет осуществляться по прилегающим улицам - Каразина и Сумской.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать важные решения или делать крупные покупки – действовать себе во вред.
Облака уже с утра займут свое место небе, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.
По тому, насколько «мокрым» выдается первый день августа, судили о приближающейся осени.
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давл.:
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