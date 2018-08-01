01.08.2018 17:03

Центральную улицу Харькова на месяц закроют для транспорта

С 8:00 1 августа до 16:00 31 августа запрещено движение транспорта по улице Чернышевской, на участке от улицы Каразина до улицы Ярослава Мудрого.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением аварийно-восстановительных работ по замене участка трубопровода.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по прилегающим улицам - Каразина и Сумской.