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01.08.2018  17:03   

Центральную улицу Харькова на месяц закроют для транспорта

С 8:00 1 августа до 16:00 31 августа запрещено движение транспорта по улице Чернышевской, на участке от улицы Каразина до улицы Ярослава Мудрого.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением аварийно-восстановительных работ по замене участка трубопровода.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по прилегающим улицам - Каразина и Сумской.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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