Главная Новости Криминал и происшествия На Безлюдовке утонул 45-летний мужчина
01.08.2018  17:53   

На Безлюдовке утонул 45-летний мужчина

Происшествие произошло 1 августа около 14:00.


// NewsRoom

В дежурную часть поступило сообщение от 33-летней женщины о том, что в реке, расположенной в поселке Безлюдовка, утонул 45-летний родственник.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и экспертная служба.

Факт события внесены в журнал единого учета правонарушений.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги:  утонул, харьков
 
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