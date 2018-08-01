На Безлюдовке утонул 45-летний мужчина

Происшествие произошло 1 августа около 14:00.
В дежурную часть поступило сообщение от 33-летней женщины о том, что в реке, расположенной в поселке Безлюдовка, утонул 45-летний родственник.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и экспертная служба.
Факт события внесены в журнал единого учета правонарушений.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать важные решения или делать крупные покупки – действовать себе во вред.
Облака уже с утра займут свое место небе, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.
По тому, насколько «мокрым» выдается первый день августа, судили о приближающейся осени.
влажн.:
давл.:
ветер: