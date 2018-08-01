Главная Новости Криминал и происшествия Очередной канал переправки нелегалов из России в Украину перекрыли в Харькове
01.08.2018  18:51   

Очередной канал переправки нелегалов из России в Украину перекрыли в Харькове

Правонарушителя уличили в ходе проведения общегосударственной операции «Мигрант».


// Нацполиция

Установлено, что мужчина на границе с Российской Федерацией переправлял нелегалов в Украину. Всего он переправил 9 человек.

Во время проведения обысков по месту проживания злоумышленника в Луганской области он был задержан.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком от 7 до 9 лет. В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нелегалы, полиция, харьков
 
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