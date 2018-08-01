01.08.2018 18:51

Очередной канал переправки нелегалов из России в Украину перекрыли в Харькове

Правонарушителя уличили в ходе проведения общегосударственной операции «Мигрант».



// Нацполиция

Установлено, что мужчина на границе с Российской Федерацией переправлял нелегалов в Украину. Всего он переправил 9 человек.



Во время проведения обысков по месту проживания злоумышленника в Луганской области он был задержан.



По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком от 7 до 9 лет. В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.