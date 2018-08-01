Очередной канал переправки нелегалов из России в Украину перекрыли в Харькове

Правонарушителя уличили в ходе проведения общегосударственной операции «Мигрант».
Установлено, что мужчина на границе с Российской Федерацией переправлял нелегалов в Украину. Всего он переправил 9 человек.
Во время проведения обысков по месту проживания злоумышленника в Луганской области он был задержан.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком от 7 до 9 лет. В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать важные решения или делать крупные покупки – действовать себе во вред.
Облака уже с утра займут свое место небе, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.
По тому, насколько «мокрым» выдается первый день августа, судили о приближающейся осени.
влажн.:
давл.:
ветер: