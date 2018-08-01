01.08.2018 17:47

На Харьковщине полицейские спасли старушку, отговорив от суицида

Пенсионерка хотела свести счеты с жизнью из-за ссор в семье



hk.npu.gov.ua

Как сообшщает Главное Управление Харьковской полиции, в Нововодолажском районе Харьковской области правоохранители спасли пенсионерку, собиравшуюся покончить с собой. Об этом сообщили в пресс-службе "главка".



Во время патрулирования лесополосы сотрудники сектора реагирования патрульной полиции заметили пожилую женщину в угнетенном состоянии.

Правоохранители пообщались с местной жительницей и выяснили, что она планировала совершить самоубийство из-за семейных неурядиц.

Стражи порядка убедили 67-летнюю женщину не совершать роковой шаг и отвезли ее домой, а также провели профилактическую беседу с близкими.