На Харьковщине полицейские спасли старушку, отговорив от суицида

Пенсионерка хотела свести счеты с жизнью из-за ссор в семье
Как сообшщает Главное Управление Харьковской полиции, в Нововодолажском районе Харьковской области правоохранители спасли пенсионерку, собиравшуюся покончить с собой. Об этом сообщили в пресс-службе "главка".
Во время патрулирования лесополосы сотрудники сектора реагирования патрульной полиции заметили пожилую женщину в угнетенном состоянии.
Правоохранители пообщались с местной жительницей и выяснили, что она планировала совершить самоубийство из-за семейных неурядиц.
Стражи порядка убедили 67-летнюю женщину не совершать роковой шаг и отвезли ее домой, а также провели профилактическую беседу с близкими.
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