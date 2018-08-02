02.08.2018 08:42

Нападение на сотрудника «Харьковводоканала»: задолжавший за коммуналку жилец избил и столкнул контролера с лестницы

Инцидент произошел 25 июля в жилом доме по проспекту Гагарина, 44.



// city.kharkov.ua

Мужчина 1957 г. р. нанес телесные повреждения и столкнул с лестницы контролера Департамента сбыта КП «Харьковводоканал» Елену Пискун.



По словам пострадавшей, в тот день работали выездные кассы по сбору платежей, и людей уведомляли о том, что в случае наличия задолженностей за услуги водоснабжения или водоотведения они могут их погасить, не отходя от дома.



«Мы сообщили эту информацию абоненту, поскольку у него с 2014 года накопился долг за потребленные услуги в размере 2603 гривны. После этого он начал оскорблять меня с угрозами всех порезать и убить. Я объяснила ему, что выполняю свою работу по информированию населения. Обернулась и стала уходить, но он меня толкнул, начал бить кулаками по голове и лицу, после чего столкнул с лестницы», - рассказала Елена Пискун.



В результате сотрудница предприятия с сотрясением мозга и гематомами была доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова.



Отметим, Елена Пискун работает контролером на КП «Харьковводоканал» с 2002 года. За 16 лет работы на предприятии жалоб на ее работу не было.



Как сообщили в Департаменте правового обеспечения КП «Харьковводоканал», данный случай зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований, возбуждено уголовное дело по ст. 125 Уголовного Кодекса Украины «Умышленное легкое телесное повреждение».



«Данный факт мы будем держать на постоянном контроле. Специалист предприятия пройдет дополнительный курс лечения. А руководство предприятия будет добиваться криминальной ответственности в полной мере за избиение сотрудника. В дальнейшем будет рассмотрен вопрос о дополнительных мерах безопасности для всех наших работников, чтобы в будущем подобные случаи не повторились», - отметили на предприятии.