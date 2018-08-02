На «старой» ветке метро остановился поезд

График движения поездов не нарушился.
Остановка произошла 1 августа в 17:47 по техническим причинам, сообщили в официальном паблике Харьковского метрополитена.
Поезд остановился на перегоне между станциями «Южный вокзал» и «Холодная Гора» и через 3 минуты возобновил движение.
«Угрозы безопасности пассажиров не было. Сбоя в графике движения поездов не произошло», – говорится в сообщении.
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