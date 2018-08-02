ДТП на Московском проспекте: пострадал водитель

Авария произошла около шести часов вечера 1 августа в районе дома 118 по Московскому проспекту.
Участниками столкновения стали автомобили Peugeot и ВАЗ 1119.
В результате ДТП в больницу госпитализировали водителя ВАЗа.
Обстоятельства происшествия установит следственно-оперативная группа.
Стремление к новизне сегодня способно принять любые формы – от желания узнать что-то новое до тяги к общению, знакомствам и перемене мест. Единственное, чего следует избегать, – это споров.
Днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
Сегодня на официальном уровне в Украине отмечается День Высокомобильных Десантных Войск.
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