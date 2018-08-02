ДТП на Московском проспекте: пострадал водитель

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 2 августа Стремление к новизне сегодня способно принять любые формы – от желания узнать что-то новое до тяги к общению, знакомствам и перемене мест. Единственное, чего следует избегать, – это споров.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 2 августа Днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без осадков.