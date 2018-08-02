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02.08.2018  11:36   

ДТП на Московском проспекте: пострадал водитель

Авария произошла около шести часов вечера 1 августа в районе дома 118 по Московскому проспекту.


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Участниками столкновения стали автомобили Peugeot и ВАЗ 1119.

В результате ДТП в больницу госпитализировали водителя ВАЗа.

Обстоятельства происшествия установит следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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