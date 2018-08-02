После столкновения фуры и BMW в больницу доставили девушку с пробитой головой (ФОТО)

Авария произошла 1 августа около 12:00 в селе Черкасская Лозовая Дергачевского района.
Там произошло столкновение автомобилей Volvo и BMW.
В результате аварии 21-летний водитель BMW с закрытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Также в больницу доставлена 18-летняя пассажирка BMW, которая получила открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Состояние здоровья девушки стабильно тяжелое.
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