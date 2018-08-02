02.08.2018 12:04

После столкновения фуры и BMW в больницу доставили девушку с пробитой головой (ФОТО)

Авария произошла 1 августа около 12:00 в селе Черкасская Лозовая Дергачевского района.



// Нацполиция

Там произошло столкновение автомобилей Volvo и BMW.



В результате аварии 21-летний водитель BMW с закрытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



Также в больницу доставлена 18-летняя пассажирка BMW, которая получила открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Состояние здоровья девушки стабильно тяжелое.



Всего же за сутки в Харькове и области произошло 60 ДТП, в которых пострадали 5 человек.



Патрульные вынесли 350 постановлений за нарушение Правил дорожного движения, в том числе за управление в нетрезвом виде составлено 7 административных протоколов.