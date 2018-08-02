02.08.2018 12:46

В Харькове разоблачен мошеннический интернет-магазин (ВИДЕО)

Злоумышленники обманули покупателей на сотни тысяч гривен



hk.npu.gov.ua

Как сообщает Харьковская полиция, правоохранительеным органам удалось разоблачить группу аферистов, работавших под видом интернет-магазина.

Жулики во всемирной паутине сбывали несуществующую детскую мебель .

Всего злоумышленники обманули свыше 150 лиц из разных регионов Украины и завладели их средствами на сумму более чем 600 тысяч гривен.

Онлайн магазин размещался в одной из социальных сетей. Теперь его деятельность прекращена.

Полиция устанавливает все лица, которые пострадали от действий преступников.

Мошенническую схему и ее организаторов разоблачили работники Слободского управления Департамента киберполиции и детективы следственного управления Главного управления полиции Харьковщины, при процессуальном руководстве прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что определенные лица с целью мошеннического завладевания денежными средствами создали группу в социальной сети "Instagram", в которой активно рекламировали несуществующие товары, создавали позитивные отзывы "благодарных" покупателей и предлагали посмотреть готовые изделия в мебельных магазинах Харькова. Заказчики переводили в качестве подписки на банковские карточки злоумышленников денежные средства в размере 50% от стоимости мебели и в течение двух месяцев ожидали выполнения заказа.

По окончанию сроков возмущенные покупатели требовали поставки товара. Однако, администратор магазина затягивал момент открытия истины и обращения обманутых граждан к правоохранительным органам, объясняя задержки производственными проблемами, обещал поставить кровати через неделю, два, месяц. Ради маскировки следов мошенничества лица изменяли номера мобильных телефонов.

Понимая, что потерпевшие все-таки обращаются к органам полиции, жулики изменили адрес пребывания.

По результатам проведенного комплекса следователей и сыскных действий с использованием современных информационных технологий полицейские получили бесспорные доказательства преступной деятельности преступной группы. Ее организатор - 31-летняя харьковчанка - поставлена в известность о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 в. 190 (мошенничество) Криминального кодекса Украины.

Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Также проводятся мероприятия относительно привлечения к криминальной ответственности других участников группы и установления всех эпизодов их преступной деятельности.

На данное время полностью задокументировано 10 фактов мошенничества, устанавливаются потерпевшие. Полиция просит обманутых граждан обращаться за телефонами 102, 70-59-300, 700-03-29, 093-120-60-61. Отдел коммуникации полиции Харьковской области.