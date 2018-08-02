Облил алкоголем и поджег: пьяная ссора закончилась для женщины в больнице

Инцидент произошел в селе Ефремовка Первомайского района 31 июля около 18:00.
48-летний мужчина вместе со своей сожительницей употребляли алкоголь, во время чего между ними возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник облил 35-летнюю женщину спиртным и поджег ее.
Женщина ожогами 1 и 2 степени была доставлена в хирургическое отделение Первомайской районной больницы. Сейчас медики оценивают состояние его здоровья как средней тяжести.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Досудебное расследование продолжается.
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