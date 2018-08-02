02.08.2018 13:59

Со дна Северского Донца водолазы подняли взрывоопасные предметы (ФОТО)

На днях пиротехников ГСЧС вызвали в поселок Савинцы, где на дне реки были обнаружены снаряды времен Второй мировой войны.



// ГСЧС

В поднятии опасной находки на поверхность и обследовании дна реки были задействованы водолазы-пиротехники.

Всего из водоема было изъято 2 боеприпаса времен Второй мировой войны: артснаряд калибра 76 мм и минометную мину 82 мм.

Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках путем подрыва.



Как отметили в пресс-службе ГСЧС, втот день на спецплощадке были ликвидированы 22 старых боеприпаса, из которых 7 артснарядов разного калибра, 13 минометных мин и 2 гранаты РПГ-40. Они были обнаружены в Чугуевском, Печенежском, Балаклейском и Изюмском районах области.