02.08.2018 14:16

В Харькове "минируют" здания значительно чаще, чем в других городах

За 2018 год поступило полторы тысячи ложных сообщений о заминировании



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Первый заместитель Председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что число поступающих сообщений от ложных террористов о заминировании зданий в Украине значительно выросло. Если за весь 2017 год было зарегистрировано 700 таких сообщений, то за семь месяцев этого года их уже больше тысячи. "Лидерство" - за Харьковом - 1048.

Вячеслав Аброськин отметил, что такие преступления являются наиболее характерными для крупных городов Украины. Больше всего неправдивых сообщений о заминировании в этом году зарегистрированы полицией в Харькове. В ближайшей по статистике Львовщине зарегистрировано почти в семь раз меньше (155) анонимных сообщений, в Киеве - 122, в Одесской области - 40, в Днепропетровской - 33.

В то же время чаще всего "минируются" магазины и торгово-развлекательные центры. В 2018 году зарегистрировано почти 600 таких фактов.

Кроме того, 550 раз были "заминированы" предприятия, учреждения и организации и около 90 раз - помещение органов власти.

"Большинство соответствующих сообщений приходят по электронным адресам - 985 случаям из 1,5 тысяч. При этом значительное количество ip- адресов отправителей зарегистрировано на территории Российской Федерации", - сообщил Вячеслав Аброськін. Он подчеркнул, что на реагирование на неправдивые сообщения о заминировании тратятся значительные ресурсы.

"Мы вынуждены привлекать многие ресурсы, чтобы реагировать на такие сообщения. Задействуются работники полиции, ДСНС, медики, другие службы, проводится эвакуация персонала и посетителей. Приостанавливается работа самих объектов, на которые были направлены такие противоправные действия. И все такие сообщения направлены исключительно на нагнетание напряжения в обществе и дестабилизацию ситуации в стране. Поэтому обращаюсь к нашим гражданам с просьбой: с пониманием относиться к таким проверкам, ведь они являются необходимыми при таких сообщениях", - отметил Вячеслав Аброськин.