В центре Харькова горит здание Украинской инженерно-педагогической академии (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО)

По состоянию на 17.00 продолжается ликвидация пожара в двухэтажном здании Украинской инженерно-педагогической академии.
Сообщение о пожаре спасателям поступило в 15:07.
Сначала на тушение пожара на улицу Университетскую, 12 выехали подразделения ГСЧС в количестве 5-ти отделений на автоцистернах, 1 отделение на автолестнице и 1 отделение на аварийно-спасательном автомобиле.
По прибытию к месту происшествия было установлено, что огнем охвачены конструкции чердака, перекрытия и крыши двухэтажного здания.
Руководитель тушения пожара объявил повышенный 3-й номер сложности. Было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств ГСЧС.
В общем к месту пожара были направлены подразделения ГСЧС в количестве 12-х отделений на автоцистернах, 4 автолестницы, 1 аварийно-спасательных автомобиля, а также другая спецтехника. На пожаре работают около 80 человек личного состава.
Площадь пожара составляет около 500 кв.м. Сейчас продолжается ликвидация пожара.
Справка. Здание, в котором сегодня располагается УИПА – это первые здания, в которых располагался Харьковский университет, один из старейших университетов Восточной Европы. Он основан в ноябре 1804 года по инициативе выдающегося просветителя В. Н. Каразина, согласно грамоте Александра I. Комплекс зданий на Университетской является исторической ценностью.
Фото: Facebook/Анна Власенко, Facebook/Типичный Харьковъ, ГСЧС
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