02.08.2018 18:51

В Харькове предстанет перед судом директор Центра соцслужб

Ловкача будут судить за растрату более чем 90 000 гривен



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Как заявил и.о. прокурора Харьковской области Артем Степанов, прокуратура направила в Московский районный суд обвинительный акт по факту присвоения имущества путем злоупотребления лицом своим служебным положением и служебной подделки (ч. 2 в. 191, ч. 1 ст. 366 КК Украины).

Подозрение пало на 38-летнего директора одного из Центров социальных служб города.

Во время досудебного расследования установлено, что руководитель около года выплачивал заработную плату несуществующим сотрудникам - инспекторам, которые работают с семьями, которые очутились в затруднительных жизненных обстоятельствах и где есть дети.

В целом подозреваемый растратил 92 тыс. грн бюджетных средств. Арестовано все движимое и неподвижное имущество служащего.

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.