В Харькове предстанет перед судом директор Центра соцслужб

Ловкача будут судить за растрату более чем 90 000 гривен
Как заявил и.о. прокурора Харьковской области Артем Степанов, прокуратура направила в Московский районный суд обвинительный акт по факту присвоения имущества путем злоупотребления лицом своим служебным положением и служебной подделки (ч. 2 в. 191, ч. 1 ст. 366 КК Украины).
Подозрение пало на 38-летнего директора одного из Центров социальных служб города.
Во время досудебного расследования установлено, что руководитель около года выплачивал заработную плату несуществующим сотрудникам - инспекторам, которые работают с семьями, которые очутились в затруднительных жизненных обстоятельствах и где есть дети.
В целом подозреваемый растратил 92 тыс. грн бюджетных средств. Арестовано все движимое и неподвижное имущество служащего.
Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.
Стремление к новизне сегодня способно принять любые формы – от желания узнать что-то новое до тяги к общению, знакомствам и перемене мест. Единственное, чего следует избегать, – это споров.
Днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
Сегодня на официальном уровне в Украине отмечается День Высокомобильных Десантных Войск.
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